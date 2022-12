Porchat reflete possível entrevista de Gkay para Jô Soares: “Por isso que ele preferiu nos deixar”

Humorista usou Gkay como alvo de piadas para homenagear o apresentador que faleceu em agosto deste ano

Viiish, gente, parece que Gkay não gostou nada de ser alvo das piadas de Porchat no ‘Melhores do Ano’ na Globo. Fábio ficou responsável por homenagear Jô Soares e não deixou de citar o principal papel do apresentador como entrevistador no seu programa da Globo, chegando a dizer que numa possível entrevista de Gkay para ele, ele teria preferido nos deixar. Vale ressaltar que o humorista faleceu em agosto deste ano.

“Eu olho o Jô e fico pensando: ‘O que ele faria com uma Gkay na frente dele?’, né Tatá? Foi por isso que ele preferiu nos deixar às vezes”, disse.

A influenciadora desabafou sobre tudo isso nas suas redes sociais e ainda disse que se sentia humilhada e teve que sair da sala chorando para não estragar o Natal da mãe.