Por que Lucas Souza desistiu da Fazenda?

O peão pediu para sair do reality nesta quarta-feira, 22, e disse que tem um sentimento de missão cumprida

Lucas Souza pediu para sair do reality da Record depois de uma confusão com Cezar Black, não que uma coisa tenha a ver com a outra, mas o que sabemos é que em seu discurso, em que pedia para sair, ele disse que estava no momento certo e com sentimento de missão cumprida. Ele ainda diz que está fazendo isso para sua saúde mental.

“Passando aqui com dor no coração, mas por certo momento com sentimento de missão cumprida. Eu estou desistindo de A Fazenda, eu quero desistir. Chegou em um ponto que para mim não está sendo saudável, não está sendo bom”, disse ele.

E completou: “Não quero me desestabilizar, preciso pensar na minha saúde mental. Estou cansado de tudo o que vem acontecendo, as mentiras que vem sendo levantadas contra mim. Estou desistindo de A Fazenda, estou saindo realizado, foi uma experiência, maravilhosa. Obrigado por tudo”.