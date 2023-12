Por que Gabriel Medina não foi no Cruzeiro do Neymar?

Pelo visto não fui só eu que notei que faltou uma pessoa muito importante dentre os convidados para o Cruzeiro de Neymar Jr. Gabriel Medina não estava presente no navio e minhas fofoqueiras disseram que viram ele curtindo as férias em Preá, no Ceará.

O surfista publicou uma foto na beira da piscina nesta quinta-feira, 28. Os seguidores do atleta elogiaram seu físico nos comentários da publicação.

Vale ressaltar que os dois são amigos próximos e mesmo assim, Medina não esteve presente e não deu as caras. Os dois nem falaram a respeito para não alimentar a mídia com o que pudesse ter acontecido entre os dois.