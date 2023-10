Por que Britney Spears raspou a cabeça em 2007?

A cantora relembrou o ato icônico e revelou o motivo verdadeiro que a fez abandonar os cabelos longos passando a máquina no zero

Britney Speras está em processo de lançamento do seu novo livro ‘The Woman In Me’, acontece que algumas declarações têm chocado a web, como o fato do seu aborto durante o seu namoro com Justin Timberlake. A artista ainda abriu o seu coração à Revista People e contou detalhes sobre o motivo que a fez raspar a cabeça em 2007.

“Eu fui muito observada enquanto crescia. Eu fui olhada de cima a baixo, tive pessoas me dizendo o que elas pensavam sobre meu corpo, desde que eu era uma adolescente. Raspar a cabeça e me comportar mal foram as minhas maneiras de reagir”, contou Spears.

Ela ainda detalhou que o enfrentamento do divópdio com o dançarino Kevin Federline, pai de seus filhos Jayden James e Sean ajudou ela a surtar. “Sob a tutela, eu fui levada a entender que aqueles dias haviam acabado. Eu teria que deixar meu cabelo crescer e voltar a ficar em forma. Eu tinha que ir para a cama cedo e tomar qualquer medicamento que eles me diziam para tomar”, revelou a cantora.

“Eu penso agora em meu pai e seus sócios tendo controle sob o meu corpo e dinheiro por tanto tempo e isso me deixa enojada… Pense em quantos artistas masculinos jogaram seu dinheiro fora; quantos tiveram problemas com abuso de substâncias e saúde mental. Ninguém tentou tirar o controle do dinheiro e corpo deles. Eu não merecia o que a família fez comigo”, declarou Spears.