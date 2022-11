“Por causa de um estereótipo físico eu só fui chamada pra fazer papel de grã-fina na novela, acho que é preguiça!”, dispara Carolina Ferraz

Atriz contou que o seu programa de culinária foi o maior sucesso entre o público e disse que os telespectadores queriam ver ela como ela é

Carolina Ferraz deu a cara a tapa e mostrou que não é mais um rostinho bonito. Depois de ter o insight do que seu público queria ver, com o seu programa de culinária, a atriz contou para Rafinha Bastos no podcast ‘Mais que 8 Minutos’ que mesmo que seu corpo a categorize em certos papéis de grã-fina, ela gosta de se desafiar em novos papéis.

“Você sabe que o último trabalho que fiz na Globo foi em 2017, uma novela de maior sucesso da grade e eu saia na rua e o pessoal só me perguntava do meu programa de culinária. Sempre fiz mulher fina, mulher elegante, vilã e o pessoal queria ver a Carolina, batendo colher na panela sem o véu dos personagens, foi muito legal e eu fiquei chocada. Todo mundo só queria saber do pernil, do bolo e da minha gargalhada”, disse ela.

Carolina ainda disse que mesmo que seus papéis sigam um estereótipo ela não se incomoda, mas se irritou de ficar nos mesmos personagens. “Dentro do audiovisual, a gente acaba fazendo um casting muito em cima de estereótipo, são suas características físicas que te levam a interpretar uma coisa ou outra. Quando se tem uma carreira mais estável se pode bancar e produzir alguma coisa bem diferente”, contou.