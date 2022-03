Até quando? Popo Vaz é encontrado morto em apartamento em São Paulo

Militar deixa stories suspeitos e marido tem vídeo íntimo postado nos stories tempo antes

No começo da noite dessa segunda-feira (14) fiquei chocada quando soube da morte do militar transsexual Paulo Vaz, esposo de Pedro HMC. As investigações apontam que o caso seja de suicídio, porque Popo deixou instruções para a perícia em seu Instagram, mas nada foi confirmado ainda.

Paulo Vaz e Pedro HMC (Foto: Reprodução)

O público acha que o caso tem total relação com o stories que seu marido postou (ou hackearam? Não sabemos ainda) em que fazia sexo oral em outro homem. Mesmo o relacionamento sendo aberto acreditam que não precisava de tal exposição, mas somos Deus para julgar o que se faz?

Não, não somos e mesmo que essa história pareça muito estranha o comportamento da sociedade nunca muda para com os transexuais e suas relações. Gente, parem de querer controlar a vida das pessoas e ditar o que é certo e o que é errado, vocês não são ninguém para bancar o Deus nas redes sociais.

Alguns julgam Pedro culpado pela morte, outros dizem que a retaliação nas redes sociais causaram uma depressão profunda, mas o mais importante não fazem, que é se colocar no lugar do outro. A dor de uma perda já é sentida, ninguém precisa escancarar uma ferida que já está aberta, ou precisamos das suas investigações vomitadas no Twitter.

Paulo Vaz foi encontrado morto em apartamento em SP (Foto: Reprodução)

Pior ainda é dizer que Pedro não estaria sexualmente satisfeito na relação dos dois. Pelo amor de Deus, quem são vocês? O comportamento de pessoas assim escancara uma sociedade que diz estar preparada para um “mundo novo”, que tanto fazem propaganda enganosa.

Meus sinceros sentimentos ao Pedro e toda a família que está passando por esse momento tão delicado. E aos juízes da internet, tenho pena de vocês, pessoas vazias.