Popó rebate convite grosseiro de Bambam: “O esquecido, o merd * do Bambam”

O lutador também revela proposta que ele fez ao cantor Naldo.

Amores, mais cedo contei para vocês que o ex-BBB Kleber Bambam teve a coragem de desafiar, de uma forma bem grosseira, o tetracampeão de boxe, Popó, para uma luta. Porém, muito se engana quem achou que o lutador ficaria calado e deixaria esse convite passar em branco.

Através de um vídeo em seu instagram, Popó rebateu, xingando, o ex-BBB e afirmou que se mesmo quer uma luta com ele, pela lógica, Bambam quem deveria arcar com os custos da luta.

“Normalmente, se eu desafiar alguém, provavelmente, costumo arcar com as consequências e com o salário do cara, que chamamos de ‘bolsa de lutas’. Diferente do Bambam, o esquecido, a merda do Bambam, que está falando um monte de besteira, está querendo lutar comigo por R$ 1 milhão… Se você desafiou, pague. Tá falando merda”, rebateu o lutador.

E é claro que ele não poderia deixar de falar sobre o que Bambam falou a respeito de sua luta com o cantor Naldo. Popó desmente a versão dada por Bambam e revela proposta que o mesmo fez ao Naldo.

“Também tá falando merda, ‘ah, quero lutar, ganhar R$ 5 milhões’. Pô, se você desafiou, pague. Naldo, se você quiser lutar, é um dinheiro que dou pra você lutar comigo. Pronto, vejo um patrocinador que pague a sua bolsa, que foi a proposta que fiz pra você”, revelou.