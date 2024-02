Popó íntima Rodriguinho para uma luta: “Está merecendo!”

O lutador ficou revoltado ao se deparar com uma fala extremamente machista do confinado no reality.

Amores, após ser extremamente machista durante um bate papo com outros brothers da casa, o cantor Rodriguinho, ganhou uma intimada do lutador Popó Freitas, nas redes sociais. Durante a conversa, o pagodeiro criticou e Anny por ter abraçado o cantor Xanddy durante a sua apresentação na casa mais vigiada de todo o Brasil, levando em consideração o caso que a sister está tendo com o brother Matteus Amaral, dentro do reality. “Ela agarrou o Xanddy na frente dele lá… Se minha mulher agarrar qualquer homem na minha frente, vai tomar um ‘boxe’. Não existe isso! Respeito, postura!”, afirmou Rodriguinho. Diante disso, revoltado com a atitude do cantor, através das suas redes sociais, Popó o intimou a lhe enfrentar no ringue. “Ele está merecendo lutar comigo”, afirmou o lutador. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE