Ponte desaba após ser atingida por navio nos EUA

Meu Deus! Uma ponte em Baltimore, nos Estados Unidos, despencou após um navio colidir com ela e abalar a estrutura completa. O navio de carga atingiu a ponte e vários veículos caíram na água, também há relatos de desaparecidos.

As equipes de resgate procuram sete desaparecidos na água, segundo a Associated Press. “Todas as pistas foram fechadas em ambas as direções devido a incidente na I-695 Key Bridge. O tráfego está sendo desviado”, disse a Autoridade de Transporte de Maryland em um post no X.

O proprietário registrado do navio é Grace Ocean Pte Ltd e o gerente é Synergy Marine Group, mostram dados do LSEG. A Synergy disse que emitiria uma declaração sobre o incidente. A Reuters não conseguiu entrar em contato imediatamente com Grace Ocean para comentar.

O prefeito de Blatimore confirmou que os bombeiros foram chamados para atuar no resgate. “Estou ciente e a caminho do incidente em Key Bridge… O pessoal de emergência está no local e os esforços estão em andamento”, informou.