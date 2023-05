Polícia prende suspeito em assalto do filho de Regina Duarte

Filho da atriz, que se tornou polêmica na candidatura de Bolsonaro à presidência do Brasil, teria sido roubado no último 24 de abril

Não é de hoje que sabemos que o filho de Regina Duarte esteve envolvido em uma assalto que ocorreu no dia 24 de abril. De acordo com o Brasil Urgente, da Band, um dos suspeitos do crime foi preso ontem, segunda-feira (08). Os outros homens envolvidos no crime já foram identificados.

E se você pensa que o assalto ocorreu de forma branda, não senhoras e senhores. Os assaltantes fizeram a família e uma funcionária de refém no meio disso tudo.

Os suspeitos conseguiram pegar a quantia de R$75 mil em dólares e ainda pegaram ítens pessoais no bairro Bela Vista, em São Paulo.