Polícia prende influenciador envolvido em esquema do “jogo do triguinho”

A polícia segue em busca dos influenciadores que usaram sua imagem para promover o jogo do tigrinho. Em Belém, um influenciador foi preso por suspeita de participar de um esquema do jogo. A operação é nomeada de ‘Truque de Mestre’.

Três pessoas continuam foragidas. Todos os envolvidos vão responder pelos crimes de estelionato, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crime contra o consumidor.

Lucas Tavares Lobo apareceu em várias fotos e vídeos em festas e viagens, ela estava foragido desde a explosão do caso no Fantástico, e se entregou à polícia ontem (10). O influenciador é um dos investigados por divulgar o jogo do tigrinho, ilegal no Brasil.

Vale ressaltar que quanto mais gente apostava, maior o valor arrecadado por eles. Os principais crimes cometidos são os de contravenção e estelionato.