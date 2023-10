Polícia pede prisão do marido de Sara Mariano

Ederlan Mariano acabou confessando o feminicídio para o delegado responsável pelo caso ao descobrir traição da esposa.

Minha gente, a Justiça decretou na noite desta sexta-feira (27), a prisão temporária do esposo de Sara Mariano, Ederlan Santos Mariano, pois o homem teria confessado a participação na morte da esposa.

O corpo da cantora gospel foi encontrado carbonizado na tarde de sexta (27), nas margens da BA-093, em Dias d’Ávila, e foi reconhecido pelo próprio marido de Sara, que esteve o esteve presente no local no momento da busca. A pastora estava desaparecida desde terça-feira (24), quando saiu de casa no bairro de Valéria, em Salvador, para ir em um suposto evento religioso na cidade. E segundo, a investigação da Polícia Civil, as circunstâncias apontaram Ederlan como o mandante do crime.

O principal indício contra o acusado seria um pedido realizado, um dia após o desaparecimento de Sara na quarta-feira (25), ele foi até uma assistência técnica de celulares no bairro onde reside e pediu para que o aparelho celular que pertencia à cantora fosse formatado. O proprietário do estabelecimento relatou para à Polícia que Ederlan estava nervoso e apreensivo no momento que chegou à loja. O homem disse que não tinha conhecimento do desaparecimento da cantora.

Já no segundo depoimento prestado na sexta, reforçou mais ainda as suspeitas contra Ederlan, sendo que ele havia negado à Polícia a existência de traição por parte da cantora.

Após ter conhecimento do desaparecimento de Sara, um homem confessou à polícia que teve uma relação extraconjugal com Sara há cerca de quatro meses e que o caso teria sido descoberto pelo esposo, após ter acesso às conversas da pastora com o suposto amante. O homem disse que a conheceu há seis meses quando trabalhava como Uber em Salvador, que passou a fazer várias viagens para Sara e que através desse contato, eles acabaram se envolvendo.

A polícia também teve acesso a um áudio de Sara enviado pelo Whastapp onde ela relata que Ederlan estava tentando comprar uma arma. Na gravação, a cantora disse que ameaçou terminar o casamento caso ele aparecesse com alguma arma em casa.

Depois de todos esses indícios que foram descobertos, Ederlan acabou confessando ao delegado, depois disso, foi encaminhado para Salvador onde fará exame corpo delito, em seguida retornará para a 25ª, onde ficará custodiado.