Polícia Civil investiga Deolane Bezerra por sonegação fiscal

Advogada ainda tem seu nome apontado na investigação de lavagem de dinheiro

Movimentação milionária? Temos! Aqui estamos falando de uma movimentação de R$13 milhões no período de um ano, Deolane, realmente está estourada e a Polícia Civil começou a investigar a advogada no caso de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. De acordo com a PC, a influenciadora movimentou o triplo autorizado pelo Simples Nacional.

Não faz muito tempo que a musa teve seu nome envolvido com polêmicas do tipo, como aconteceu com a empresa de apostas online ‘Betzord’. As más línguas dizem que a loira pode estar lavando dinheiro na compra de carros de luxo.

Segundo o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), a advogada movimentou cerca de 13 milhões de reais entre maio de 2021 e maio de 2022. Vale lembrar que o limite para transações dessa espécie é de R$4,8 milhões.

Os materiais de acusação estão sendo investigados pelos responsáveis pela busca e apreensão dos veículos de Deolane. Caso seja autuada, ela poderá responder por relações de consumo, sonegação fiscal e associação criminosa.