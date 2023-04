Polícia acredita que controle do portão da casa de Ceará e Mirella foi clonado

Filmagens mostram os assaltantes abrindo portão o da garagem acionado de forma eletrônica

O roubo na casa de Ceará e Mirella Santos está dando o que falar pelo valor dos itens levados pelos ladrões. Em nova atualização do caso, a polícia acredita que os ladrões clonaram o controle da garagem que abria de forma eletrônica. A informação é do Jornal Extra e a matéria ainda relata que eles acreditam que os ladrões sejam alguém conhecido do casal.

O delegado Osvaldo Nico Gonçalves, secretário-executivo da Segurança Pública de São Paulo, afirmou, em entrevista à TV Record, que o portão foi aberto sem sinais de arrombamento, ou seja, ele foi aberto de forma comum, como os donos da casa o abrem.

A polícia ainda acredita que o crime foi premeditado por uma quadrilha que conhecia o casal. Em filmagens, Ceará ainda conta que os ladrões foram até o quarto do casal direto, levando bolsas de luxo e relógios.