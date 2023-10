Poliana Rocha rebate comentários diante de tatuagem de Zé Felipe: “Faço tudo por sua felicidade”

A mãe do cantor teve que se pronunciar após a homenagem que ele fez para mãe de Virgínia, Margareth Serrão

Foi só Zé Felipe fazer uma tatuagem homenageando Margareth Serrão, que a web caiu em cima até de Poliana Rocha, mãe do cantor sertanejo. A mãe do artista teve que se pronunciar diante da tatuagem e disse que exerceu um papel maravilhoso de mãe na posição que ocupou na vida do artista.

“Isso diz mais sobre ele do que sobre mim! Eu amo meu filho e tenho a certeza que fiz e faço tudo por sua felicidade. Não questiono em momento algum o papel maravilhoso de mãe que sempre exerci na sua vida”, Poliana deu uma declaração sincera para mostrar que a tatuagem não impacta o seu papel na vida do filho.

Mais tarde, Zé apareceu nas redes e contou que já homenageou a mãe em sua primeira tatuagem feita.