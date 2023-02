Poliana Rocha explica ausência de Leonardo em aniversário da Neta: “Comemoramos na fazenda”

Cantor foi criticado por não aparecer na comemoração do aniversário da neta Maria Vitória, filha de Pedro Leonardo

Depois de correr na boca das fofoqueiras a ausência de Poliana Rocha e Leonardo no aniversário da neta Maria Vitória, filha de Pedro Leonardo, a esposa do cantor apareceu para rebater as matérias. Poliana contou que eles comemoraram o aniversário da pequena na fazenda, ou seja, no dia verdadeiro em que foi o aniversário dela e não no dia da festa.

“Nós comemoramos com muito AMOR o niver dela na fazenda!”, esclareceu, publicando fotos ao lado da pequena Maria.

Ela ainda colocou nos stories a manchete que trazia que os fãs detonaram o cantor por não ter ido à festa da neta. Menos!