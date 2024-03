Poliana Rocha deixa claro que Leonardo não é o pai do bebê que supostamente se parece com ele: “Muito bem vasectomizado”

Amores, já passou da hora dos internautas pararem de colocar minhocas na cabeça da influenciadora Poliana Rocha, a esposa do cantor Leonardo, a respeito da fidelidade de seu marido.Recentemente, viralizou uma criança no TikTok, que chamou bastante a atenção por se parecer com o sertanejo. Diante disso, durante uma caixinha de perguntas em seu instagram, Poliana foi questionada por um internauta se ela havia visto o bebê, dando a entender que ele seria filho de Leonardo. “Poli você viu o bebê lindo que parece com o Léo???”, perguntou o internauta.Porém, de forma curta e direta a influenciadora afirmou ter visto o bebê e garantiu que o seu marido é vasectomizado, ou seja, não pode mais ter filhos.“Vi, sim. O bebê é lindo e o Léo muito bem vasectomizado”, respondeu a esposa do cantor.