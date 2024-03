Polêmica teria atrapalhado recuperação de Kate Middleton de cirurgia

Eu contei para vocês que Kate Middleton iria passar por um procedimento cirúrgico no abdomen. O que a gente não sabia era que a manipulação de uma foto dela com sua família iria atrapalhar a sua recuperação. No último domingo, 10, em celebração do Dia das Mães no Reino Unido, uma fonte revelou que a polêmica estaria atrapalhando a recuperação de sua cirurgia.

Segundo o site Page Six, a sua recuperação foi prejudicada pelos comentários maldosos do público nas redes sociais.

Uma fonte próxima da família real deu mais detalhes da recuperação da princesa após a repercussão da polêmica. “É muito difícil estar sob todo esse escrutínio público quando você está se recuperando de uma grande cirurgia. Os boatos – principalmente nas redes sociais – ficaram fora de controle, mas Kate está se recuperando bem e estará de volta na Páscoa”, disse o informante, que ainda falou sobre o comportamento do público. “Ela só precisa ser deixada em paz”, declarou.