Pocah solta o verbo após ser vaiada no show do RBD

A cantora e outros famosos foram criticados pelo público, durante a apresentação da banda mexicana no Rio nesta quinta-feira (9).

Minha gente, minhas amigas já tinham me comentado sobre o que aconteceu com alguns famosos que foram no show do RBD nesta quinta-feira (9), a Pocah e mais alguns famosos receberam inúmeras vaias por uma multidão enquanto aguardava o show no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro, em frente ao palco.

Então, a funkeira apareceu nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (10) para rebater a avalanche de críticas que recebeu:

“Eu nem ia falar nada porque quem me acompanha aqui sabe o quanto sou fã de RBD. Zero novidade!”, iniciou ela.

Na sequência, a ex-BBB afirmou que realizou um sonho antigo, desde a primeira passagem do grupo, há 17 anos.

“Quando o RBD veio ao Brasil em 2006 eu ouvi da minha mãe que ou eu ia no show ou a gente comeria. Essa era a minha realidade! Mas eu não parei de sonhar e lutei muito pra hoje com 18 anos sendo fã da banda”, explicou Pocah.

“O meu trabalho me trouxe a chance de ter esse tal “privilégio” em ser convidada pra assistir o show de pertinho (e quem dispensaria?) e é isso, o show foi LINDO! Realizei um sonho e vou levar o dia de ontem pra sempre comigo”, pontuou a cantora.