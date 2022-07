PM agride funcionária por atrasar no trabalho

COMO ISSO AINDA ACONTECE NO BRASIL? ESTOU INCONFORMADA!!! O programa da Tv Globo, RJ1, exibiu imagens do Policial Militar, Bruno Chagas, agredindo a empregada doméstica Patrícia Peixoto, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo a vítima o motivo da agressão foi ela ter se atrasado para entrado no trabalho.

Segundo o jornal da Tv Globo, a Polícia Militar do Rio Janeiro informou que está investigando o caso pela Corregedoria da corporação.

Eu Kátia Flávia, espero sinceramente que esse cidadão não saia impune. Crimes como esss precisam ser banidos desse país.