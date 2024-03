Plateia do Encontro diz que ex-esposa de Buda é igual Patrícia Poeta

A apresentadora disse que precisa acompanhar mais as redes sociais para saber detalhes sobre Camila, ex-mulher de Lucas Henrique

Gente, acabei minha corridinha matinal e fiz até xixi nas calças ao ver que a plateia do Encontro comparou a Camila, ex-mulher de Buda do BBB, com a Patrícia Poeta. Vale lembrar que a biscoiteira está querendo aparecer e fez o maior auê ao ser “traída” pelo brother dentro do reality.

“Tá feio, para quem está assistindo está feio. Sim, até porque ela repaginou e está parecendo com você”, diz uma senhora que participa do programa matinal da Globo.

Patrícia completa: “Vocês acham parecido, a Camila? Empoderada? Vou me atualizar das redes sociais”, finaliza.