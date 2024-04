Planet Hemp se apresenta numa plantação de maconha 

Genteeee, o Planet Hemp, que é uma banda carioca composta por Marcelo D2 (vocal), BNegão (vocal), Nobru (guitarra), Formigão (baixo), Pedro Garcia (bateria), gravaram videoclipe e fizeram um show privativo na maior plantação legalizada de maconha do Brasil nesta quinta-feira (18).

Essa apresentação durante uma visita da banda na APEPI – na associação de Apoio à Pesquisa e Pacientes de Cannabis Medicinal, que tem a missão de promover o acesso ao uso medicinal da Cannabis, à pesquisa, aos canais informativos e educacionais com o intuito de desmistificar e conscientizar a sociedade sobre os benefícios da planta.

Nas últimas semanas, o Planet Hemp foi ameaçado pelo prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, repudiando a apresentação da banda em espaço público durante o evento e competição de skate STU devido a ‘apologia às drogas, crimes e conteúdos sexuais nas músicas’.

Num vídeo que viralizou, o prefeito de Criciúma aparece ao lado de um funcionário da empresa responsável pela energia elétrica da região identificado como Gilberto, autorizou o profissional a cortar a luz caso o show acontecesse.

O evento, então, alterou o espaço em que a performance ocorreria para um ambiente privado. A apresentação ocorreu e o grupo chegou a ironizar a situação na abertura, com D2 gritando “não, Gilberto! Não!” e imagens do trabalhador sendo exibidas no telão do palco.