Pizane fofoca para Fernanda sobre a separação de Buba e affair de Nizam e Letícia Spiller

Fernanda já ficou por dentro de tudo que está acontecendo no mundo externo após sua saída do reality da Globo. A musa contou com a ajuda de Pizane para se atualizar de tudo e ele não deixou de contar que ela precisa rever algumas coisas polêmicas dentro da casa.

O terceiro eliminado do reality entrou e aproveitou para fofocar tudo que está acontecendo fora do reality. “As pessoas têm um amor muito grande por você e tivemos que mudar o seu emoji para loba, uma das maiores jogadoras que passaram por lá”, disse.

Pizane ainda completa com as fofocas: “Precisamos conversar sobre algumas coisas aqui fora e tenho três fofocas. A mulher do Buda não gostou da investida dele para cima de Pitel, já estou na sua família e você nem sabe. Outro solteiro é o Nizam, que está se envolvendo com Letícia Spiller”, finalizou.