Pitty revela que marido já a confundiu com Gigi Hadid

A cantora contou detalhes sobre o desentendimento e ainda zoou o marido, Daniel Weksler

Pitty ainda dá o que falar nas redes sociais, mas fazia um tempo que eu não contava nada para as minhas fofoqueiras sobre a queridinha do rock brasileiro. A musa contou que já foi confundida com Gigi Hadid pelo seu marido, Daniel Weksler. A cantora deu detalhes no seu Twitter.

“Eu vendo notícia ontem, aí vi uma foto da Gigi Hadid. Passou meu companheiro, olhou, e… ‘É você?’. Eu olhei com cara de: ‘está me tirando né?’. Pensei isso, lógico, mas falei: ‘É uma modelo muito famosa, linda, etc etc'”, iniciou.

Ela ainda completa com ele dizendo “‘Sério? Sou mais você’. (levemos em conta que a foto era só de rosto). Só quis compartilhar essa besteira da vida cotidiana, mesmo”, contou.