Piqué se diz chocado com acusações e prisão de Daniel Alves

Em entrevista para a rádio RAC 1, o jogador comentou detalhes sobre o caso do jogador que está preso na Espanha

Não é de hoje que o caso da prisão de Daniel Alves dá o que falar na web e entre os famosos. Para quem não sabe, ele está preso na Espanha devido a uma acusação de estupro. Piqué não deixou de comentar a prisão em entrevista à rádio RAC 1.

“Quando sai a notícia, eu, como ex-companheiro… Dá a sensação de que não o conhece. Fica em estado de choque, pois pensa “compartilhamos tudo”. Você o vê e não pensaria nunca”, disse Piqué.

O jogador foi amigo de Daniel durante dois anos no Barcelona. “É um caso complicado. O conheço e o aprecio. Tudo, para seus companheiros, é muito pesado. Quero que a Justiça faça seu trabalho. Até que não me digam que fez, temos que esperar. É fácil dizer que é culpado, quero esperar o que o juiz disser, e o que disser temos que acatar. E ajudar a vítima no processo”, concluiu.