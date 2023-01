Piqué posta foto ao lado da nova namorada no Instagram

Clara Chía apareceu ao lado de Piqué nas redes sociais mesmo após o bafafá sobre o fim do casamento com Shakira

Ousadia e alegria! Piqué ultrapassou os limites da ousadia posando ao lado da sua nova namorada, apontada como pivô da sua separação com Shakira, Clara Chía. O momento foi bem comentado entre os fãs, afinal não faz muito tempo que os dois anunciaram a separação e a cantora chegou a fazer uma música cheia de indiretas para os dois.

“Ela tem o nome de uma boa pessoa. Claramente, não é o que parece”, diz a cantora no hit ‘Bzrp Music Sessions Vol. 53’.

De acordo com o Page Six, Shakira descobriu a traição por causa de um pote de geléia que estava comido, sendo que o jogador não gosta do alimento. Espertinha ela!