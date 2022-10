Piqué pode ter que usar camisa com nome de Shakira em jogo de futebol

De acordo com jornalista um acordo entre o Spotify e Barcelona pode fazer com que o ex-marido da cantora use uma camisa com seu nome

Seria a mesma coisa que dar um dia de glória para os corações que foram partidos com a traição de Piqué. De acordo com o jornalista Moisés Llorens da ESPN, Piqué pode entrar com uma camisa com o nome de Shakira no próximo jogo do Barcelona. O acordo para ter o nome da ex-esposa nas camisetas dos jogadores está muito próximo de ser fechado.

Para quem não sabe, o Barcelona tem um acordo com o Spotify e não faz muito tempo que os jogadores entraram com as camisas estampadas com um símbolo de Drake na parte da frente dos uniformes.

Outra banda que tem a chance de ter seu nome estampado nas camisetas é a renomada Coldplay. Vale ressaltar que Piqué e Shakira terminaram o casamento de 12 anos de duração no último mês de junho.