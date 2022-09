Piqué emite comunicado após polêmicas: “Grave atentado ao direito dos seus filhos”

Término do relacionamento do jogador com Shakira foi o principal alvo de polêmicas

Minha gente, eu avisei vocês que o teretete de Shakira e Piqué ia longe e que uma relação de anos tinham muito kikiki para passar debaixo da ponte. Ontem (01), a assessoria do jogador emitiu um comunicado falando sobre a segurança dos filhos, principalmente diante a tudo que saiu em seu nome nos últimos tempos. “Desde o último dia 4 de junho Shakira e Gerard Piqué confirmaram sua separação através de um comunicado conjunto, muitos rumores e supostas informações não verificadas sobre o jogador, sua família e sua vida pessoal e, portanto, privada foram publicados causando danos não somente à sua honra e dano à sua imagem , mas também um grave atentado aos direitos de seus filhos, cuja segurança e proteção representam sua maior preocupação”, iniciou. O comunicado ainda diz que o jogador sempre respeitou o trabalho dos paparazzis e jornalistas, mas que a segurança dos seus filhos e de sua família foi afetada por eles. “Gerard Piqué sempre respeitou a atividade dos meios de comunicação e seu direito à informação, e tem plena consciência do papel fundamental que desempenham em nossa sociedade. No entanto, nas últimas semanas ocorreram interferências que ultrapassam os limites da legalidade, de modo que nosso cliente foi obrigado a solicitar medidas cautelares de afastamento e a tomar medidas legais contra aqueles que alteram sua vida familiar e violam os direitos de seus filhos”, informou.