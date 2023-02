Piqué e namorada são expulsos de restaurante, dono do estabelecimento é fã de Shakira

Internautas compartilharam fotos do casal aborrecido saindo de um restaurante em Los Angeles

Nada como os fãs dos artistas para protegê-los de qualquer mal. O dono de um restaurante de Los Angeles expulsou Piqué e Clara Chía do seu estabelecimento por ser fã de Shakira, ex-esposa do jogador. As imagens rodaram a web e ganharam o público que viu o casal sair bem aborrecido do restaurante.

“Clara Chía e Piqué foram comer em um restaurante em Los Angeles, mas o dono é fã de Shakira e barrou Clara pessoalmente”, disse uma publicação.

Não é de hoje que eles dão o que falar nas redes sociais, afinal, o antigo casamento dos dois era julgado como um modelo para os demais casais. Tudo ficou ainda mais quente quando soubemos que teve traição no meio disso tudo.