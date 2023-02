Piqué é investigado por movimentação de R$22 milhões

De acordo com o El Economista, a Receita Federal espanhola detectou movimentações suspeitas na conta do jogador

Xiiii, a casa de Piqué está caindo há algum tempo, mas dessa vez Shakira não tem nada a ver com isso. De acordo com o El Economista, a Receita Federal achou suspeita a movimentação na conta do jogador no valor de R$22 milhões. Tudo aconteceu após o contrato assinado por uma de suas empresas, a Kosmos Football, para a organização da Supercopa da Espanha na Arábia Saudita.

A matéria contou com inúmeros documentos de apoio, principalmente da Unidade de Apoio contra a Corrupção e Criminalidade Organizada. O que de fato chamou a atenção das autoridades foi uma transferência de Piqué de 669 mil euros para um destinatário desconhecido.

Miguel Galán, presidente do Cenafe (Escola Nacional de Treinadores de Espanha), defende que as transferências podem ter sido realizadas em nome do presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, como uma espécie de álibi. Pai amado!