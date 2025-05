Piovani sobre treta com a família de Vírginia: “Ser odiado por idiotas é o preço que se paga por não ser um deles’

Gente,estou aqui fazendo uma massagem bem relaxante no meu spa favorito em Ipanema, quando recebo uma mensagem da minha amiga do Cosme Velho sobre a Luana Piovani.

Acoontece que na tarde desta sexta (16), a atriz retomou as provocações contra Virginia Fonseca e Zé Felipe após a recente treta que protagonizaram nos últimos dias. Desta vez, ela mostrou que não está nem aí para as críticas que tem recebido da família deles ou do seu fandom.

Nos stories de seu Instagram, Piovani publicou uma foto que, segundo ela, define perfeitamente o que ela vem pensando sobre o imbróglio que tomou o foco dos holofotes: “Ser odiado por idiotas é o preço que se paga por não ser um deles”, opina.

Essa briga acabou se intensificou após a entrada de Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe e sogra de Virginia. Em uma postagem, ela agradeceu pelas bênçãos do dia e deu um recadinho para quem deseja o mal à sua família: “Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas! Cada vez que nos desejam o mal, mais nos fortalecemos.”

Anteriormente, Poliana já havia alfinetado Luana fazendo uma sugestão bem irônica para a artista: “Será que a TV brasileira não encaixa essa pessoa em algum papel? Assim, ela preencheria o tempo e talvez ficasse mais amável.”

Então, Piovani revidou a indireta dizendo que sentia “ódio” ao ver pessoas “excomungadas” falarem de Deus e desejou que o “karma da desgraça que ela vende” atingisse quem criticava.