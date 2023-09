“Pior porrada da vida”, declara Jojo Todynho sobre ex-marido

Jojo Todynho rebateu as acusações do ex-marido, Lucas Souza, e disse ter ficado magoada ao ser tachada de infiel no casamento

Nós já sabemos que Jojo Todynho teve um fim de casamento com Lucas Souza bem conturbado e a mídia acompanhou isso tudo bem de perto. A cantora deu uma entrevista ao Link Podcast e disse que ficou magoada ao ser tachada de infiel dentro do seu casamento. “O que mais me doeu foi no fim da nossa relação foi ele dizer que chegou em casa e me pegou na cama com outro, que ele se filmou, filmou a situação. Ninguém em sã consciência vai fazer uma coisa dessas. Quando eu não estava trabalhando em São Paulo, eu estava com ele. Qual foi o momento dessa traição?”, perguntou. “Eu acho que isso, para mim, foi a pior porrada da vida. Ele podia falar: ‘Ela é grossa’, mas falar que traí foi uma pancada que eu não esperava”, completou a funkeira.