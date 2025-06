Piloto quebra o silêncio sobre tragédia do balão em Santa Catarina: “Fiz o que pude”

Meu Deus! Quem imaginaria que um simples passeio de balão nas belas paisagens de Praia Grande, Santa Catarina, terminaria em uma das maiores tragédias aéreas dos últimos anos? O piloto Elves de Bem Crescêncio, responsável pela aeronave que pegou fogo e caiu no último sábado (21/6), quebrou o silêncio e contou detalhes angustiantes do momento de terror em entrevista exclusiva ao “Fantástico”.

O que era para ser um passeio tranquilo de 45 minutos virou um filme de horror logo após a decolagem! Segundo a Polícia Civil, o incêndio começou em um maçarico dentro do cesto e o fogo se espalhou de maneira assustadora. Os passageiros, em total desespero, tentaram conter as chamas com casacos enquanto gritavam e discutiam o que fazer.

“Fiz o que pude, liguei para o 190 e permaneci no local ajudando as autoridades”, afirmou o piloto, visivelmente abalado.

Mas o destino cruel não deu trégua: quatro pessoas morreram após se jogarem do balão numa tentativa desesperada de escapar das chamas e outras quatro foram carbonizadas quando o balão, já desgovernado, voltou a subir sozinho com turistas ainda a bordo antes de cair em chamas!

As imagens do terror dentro do balão, mostradas no “Fantástico”, são de arrepiar qualquer um. A cidade de Praia Grande ficou em choque e os voos turísticos foram imediatamente suspensos.

A empresa Sobrevoar, responsável pelo passeio fatal, afirmou que segue todas as regras da ANAC e que está prestando apoio às famílias. As investigações seguem a todo vapor, enquanto o país inteiro acompanha estarrecido cada detalhe dessa tragédia sem precedentes.

Quem diria que um voo para ver os cânions se transformaria no maior pesadelo da vida desses turistas? O caso ainda promete render muitos desdobramentos!