Piada? Erro na maquiagem de Juliana Paes em Renascer faz web se divertir

Juliana Paes virou motivo de piada em Renascer, ou melhor, sua maquiagem. A atriz deveria aparecer mais velha na segunda fase de Renascer, mas como pudemos ver apenas o rosto da atriz apresentava as marcas do tempo com as rugas, porque sua mãe estava intacta.

Claro que minha noveleiras e fofoqueiras não perdoaram o erro da emissora e comentaram nas redes sociais o envelhecimento da personagem. “Estavam lisinhas”, reclamou um internauta.

De acordo com o Notícias da TV, a emissora decidiu prolongar a participação da atriz na novela, ressaltando o papel de Jacutinga, que reaparece com 70 anos na segunda fase do folhetim.