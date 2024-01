“Pessoas pretas precisam ter liberdade de ir e vir” Luana Xavier aponta situação de racismo em aeroporto do Rio

Genteeee, o que tá acontecendo nos bastidores do aeroporto Galeão aqui do Rio de Janeiro? Acabei de saber por uma amiga que a atriz Luana Xavier também foi revistada pelos agentes do aeroporto na área de embarque nesta sexta-feira (12), assim como aconteceu com o ator Amaury Lourenzo.

A artista fez um post mostrando toda a sua indignação com um episódio que ela classificou como racismo.

“Mais uma vez, aqui contando o constrangimento passado no aeroporto, aqui no Galeão. Estou indo para Maceió, eu e minha mãe, e o nosso constrangimento já começou na hora do check-in. A gente foi fazer o check-in, despachar nossas bagagens. Sou ‘categoria diamante’, minha mãe é ‘categoria ouro’. Fomos para a fila premium, que era justamente para a ‘categoria diamante’ e ‘categoria ouro’. E aí, quando a gente estava na fila, que não tinha ninguém na fila, na verdade, né? Nós fomos as primeiras, sendo que já tinham pessoas sendo atendidas em dois guichês”, começou.

“E aí, uma das atendentes saiu do guichê… Saiu, tipo, ela tem que pular, né? Porque ela tem que pular a parte que tem a esteira. Ela saiu, ela pulou, veio até a gente para perguntar se a gente era ‘ouro’ ou ‘diamante’. E a gente respondeu que sim. Acho que ela se sentiu incomodada de duas mulheres pretas estarem ali naquela fila”, continuou.

Luana também disse que teve a mala revistada no raio-x. “Quando a mala passou, a moça falou: ‘a gente precisa verificar alguma coisa nessa mala’. Eu abri a ala e perguntei a ela: ‘onde está o problema?’, porque eles conseguem identificar. Ela disse ‘que tinha muita informação’. Aí ela pediu pra eu começar a abrir bolsinha, necessaire. Mas eu sou uma pessoa que fiz bariátrica e viajo com bastante coisa de alimentação… Ela foi tirando coisa por coisa”, afirmou a artista, que deu detalhes no que tinha na bagagem.

“Minha mãe começou a se alterar, reclamar e perguntar porque aquilo estava acontecendo. Ela (a funcionária) virava e ficava mostrando pra outra menina que estava na câmera do raio-x. ‘É isso aqui?’. Tipo assim: sabe gincana? cada hora ela tirava uma coisa da minha bolsa. Enquanto ela estava revistando a minha mala, outras pessoas não negras iam passando com tranquilidade…Se isso acontecesse uma vez, eu ia entender. Mas isso acontece toda vez que vou viajar em voo doméstico, internacional”, lamentou.

Por fim, ela disse: “Isso mexe com nosso emocional, deixa a gente desestabilizado. Sou uma pessoa pública… E aí, passo por uma situação dessa, quem está vendo de fora, fala: ‘gente, deve estar carregando alguma coisa que não deve. Deve estar carregando droga’. Fico exposta”.

Na legenda do vídeo, Luana escreveu: “Mais uma situação de racismo no aeroporto. Dessa vez no Galeão. Pessoas pretas precisam ter liberdade de ir e vir nos aeroportos. E se a questão é a necessidade de uma fiscalização rigorosa para corpos pretos, ela também precisa existir para os não negros”.