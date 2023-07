“Pessoas escrotas”, dispara Simony sobre documentário sobre Balão Mágico

A cantora soltou o verbo diante do documentário sobre o Balão Mágico e ainda revelou que ficou decepcionada com a produção

A Superfantástica História do Balão Mágico parece não ter agradado muito bem Simony, que soltou o verbo sobre a produção e as pessoas escolhidas para depor na série de depoimentos. A cantora fez parte do grupo musical e pelas redes sociais disse que se surpreende com as revelações feitas pela produção.

“Prometo que darei meu parecer sobre o documentário, confesso que muitas falas me decepcionaram, que pessoas foram escrotas. Depoimentos de pessoas que nunca conviveram comigo. Esse diretor que até então eu tinha o maior carinho, porque minha mãe me blindou das coisas horríveis que ele nos fez”, escreveu.

Ela ainda completa: “Infelizmente meus tios e meu avô não estão mais aqui para se defender. Eu peço desculpa a vocês, não sabia que de uma história tão linda fariam isso”, declarou.

O documentário estará disponível para o streaming nok Star+