“Pesadelo na Cozinha”: Funcionária de restaurante ameaça perder o réu primário após discussão com Erick Jacquin

A Band exibe na terça-feira (22), às 22h30, o penúltimo episódio da quarta temporada de Pesadelo na Cozinha. Lar clássico dos italianos em São Paulo, o bairro da Bela Vista, na região central, guarda diversas histórias emblemáticas e é lá que Erick Jacquin encontra o Bar Amigo Giannotti, com mais de cinco décadas de tradição na venda de fogazzas. Aos 93 anos, Sr. Giannotti é muito conhecido e respeitado no bairro, mas são seus filhos, Saverio e Andreia, os responsáveis pela casa atualmente. O estabelecimento permanece como o patriarca o decorou, cheio de peças antigas e uma parede repleta de memórias, porém a conservação deixa a desejar. “Eles estão vivendo do passado do pai”, acredita o francês. Ambientes mofados, piso desnivelado, goteiras, cardápio ultrapassado, atraso nas entregas, falta de produtos e copos sujos também chamam a atenção. Isso sem contar as massas mergulhadas em óleo, que parecem ser o carro-chefe do local. Com dificuldades para administrar bem o negócio, Saverio não consegue contratar alguém para ajudá-lo na cozinha, o que prejudica a agilidade do serviço e provoca várias discussões. “Acho que o Jacquin quer ver a gente doido. Se esse cara não sumir da minha vida, eu vou perder meu réu primário”, ameaça Andreia. “Precisa pegar esse lugar, colocar uma bomba dentro, fechar e explodir”, rebate ele. O chef leva a equipe para visitar um de seus restaurantes. A ideia é mostrar, na prática, como oferecer um bom atendimento aos clientes. Versão brasileira do formato britânico Kitchen Nightmares, Pesadelo na Cozinha é uma coprodução da Band com a Warner Bros. Discovery. A atração vai ao ar às terças-feiras, às 22h30, na tela da Band, com transmissão simultânea no Band.com.br, no aplicativo Bandplay e no canal oficial no YouTube. O público pode assistir aos episódios na plataforma de streaming Max e no canal por assinatura Discovery Home & Health às sextas-feiras, às 19h.