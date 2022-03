Maira Cardi faz escola: Personal que agrediu sem-teto diz que casamento continua

Eduardo Alves agrediu o morador de rua após ver sua mulher tendo relações sexuais dentro do carro do casal

Sabe aquelas histórias que se alguém te conta, te prova por A + B que é aquilo mesmo, você ainda assim não acredita? Essa é uma delas. Eduardo Alves, espancou um morador de rua que estava tendo relações com sua mulher. De acordo com o personal trainer sua mulher estava surtada e sob uso de medicamentos.

Eduardo e Sandra têm um relacionamento de 3 anos (Foto: Reprodução)

Tá chocada? Porque eu tô é passada. Mesmo a mulher estando sob efeito de qualquer remédio e tendo um surto, a situação fica ainda mais complicada para o personal que não mediu forças na hora de descontar sua ira no sem-teto.

“Não é por um fator que ocorreu, como um surto, que eu vou desconhecer a pessoa com que eu convivi por 3 anos. meu casamento continua”, disse o personal trainer em entrevista ao site Metrópoles.

Estaria esse homem banhado pelas águas de Maira Cardi? O acontecimento ocorreu no dia 9 de março, quando Eduardo saiu para procurar a mulher que estava desaparecida. A mãe do personal contou que Sandra, a esposa, tinha saído para entregar uma Bíblia para um morador de rua.

Momento em que Eduardo flagra traição de mulher (Foto: Reprodução)

Ao chegar no local o personal trainer se depara com a esposa fazendo sexo com o homem dentro do próprio carro e parte para cima do sem-teto. Parece mentira, mas não, tudo isso foi declarado para a Polícia Civil do Distrito Federal, que apura o caso.

“Eu conheço a Sandra, não é da índole dela. Temos um relacionamento de 3 anos. Durante esses anos, não teve um caso dela ter surtado”, diz Alves.

Esse caso eu não perco por nada, porque é fofoca das boas que vai rolar solta aí.