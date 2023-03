Pernambuco registra dois ataques de tubarão em 24 horas

Ontem (06), uma jovem foi atacada na Praia de Piedade, Região Metropolitana de Recife, no Pernambuco

A praia pode sim ser um momento de diversão em família, mas se não prestar atenção nos fatores prejudiciais e na recomendação para os banhistas fica complicado. Pernambuco registrou dois ataques de tubarão em 24 horas. Vale ressaltar que os dois banhistas atacados nadavam em praias perigosas e proibidas para banho.

Uma jovem foi atacada por um tubarão, nesta segunda (06), na Praia de Piedade, na Região Metropolitana do Recife, em Pernambuco.

No mesmo dia um adolescente foi mordido por um animal da mesma espécie. De acordo com as informações dadas pelo Hospital da Restauração, no Recife, o jovem precisou ter a perna amputada.