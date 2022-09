“Pergunta se a Mulher Melancia fala com ele, se a Mulher Jaca fala com ele”, alfineta Moranguinho sobre Mc Créu

Dançarina explicou o motivo da alegria para Bárbara e Shay

Para a tristeza da fofoqueira que queria ver a Fazenda pegar ainda mais fogo, Mc Créu não subiu para sede, mas teve treta, porque a Mulher Moranguinho contou detalhes do motivo que a fez comemorar a não chegada do ex-parceiro de trabalho. Ao lado de Shay e Bárbara ela conta detalhes do que se passou.

"Pergunta se a Melancia fala com ele. Pergunta se a Jaca fala com ele." (Moranguinho sobre Créu)



Praticamente o MC rompeu com uma salada de frutas. #AFazenda #EstreiaAFazenda pic.twitter.com/4SRHK66KEl — Sérgio Santos (@ZAMENZA) September 14, 2022

“Meu filho mesmo quando viu ele disse: ‘Acho que é o Créu que vai entrar’. A gente não se fala se ele vier me cum primentar pra mim… Nosso problema foi profissional”, disse ela.

A musa ainda mostra ser uma mulher madura e divide bem as estações. “Eu nunca falei dele, eu poderia ter falado, porque ele queria burlar um contrato que tinha comigo. Nunca levantei algo sobre o caráter dele para ninguém”, disse.

Mc Créu não entrou da sede da Fazenda por pouco, porque nas pesquisas do UOL e do site Fashion Bubbles ele estava sempre dividindo o pódio com Bia Miranda e Baronesa.