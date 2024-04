Perfil oficial de Davi dá indireta a Paulo Ricardo em comentário de vídeo após suposta ignorada

Eita! Ontem eu vi que os fãs de Davi atacaram as publicações de Paulo Ricardo com unhas e dentes depois dele ter ignorado o brother no reality da Globo. A equipe de adms, que cuidam das redes sociais do brother, não ficou quieta também e alfinetou.

Enquanto o perfil do músico, em parceria com a página oficial do BBB, publicou um vídeo do famoso cantando na festa, com a legenda “O brinde do TOP 8 com @pauloricardo!”, a conta @davioficialll comentou: “Que noite especial, forte abraço”, além dos emojis de um coração e de um aperto de mão.

O comentário rendeu mais de 31 mil likes e quase 3 mil comentários. “@daviooficialll isso aí Davi! Siga em frente!!! O Brasil está com vc!!!”, desejou uma pessoa. “O deboche”, respondeu uma seguidora. “Sinta-se abraçado pelo Brasil, Davizinho. O prêmio é seu”, disse uma conta. “Só não te abraçou”, publicou outro perfil.