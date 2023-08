Perfil criado pela esposa de Faustão para histórias de doações de órgãos e é excluído da redes

Luciana Cardoso criou uma página no Instagram para compartilhar diversas histórias no intuito de incentivar as doações de órgãos

Luciana Cardoso está sendo um exemplo de esposa e amiga de Fausto Silva. Todos nós sabemos que o apresentador precisa passar por um transplante de coração e que precisa aguardar na fila do SUS para isso. Luciana criou um perfil no Instagram para compartilhar histórias de doações de órgãos e incentivar as doações, mas a conta foi excluída tempos depois. O perfil contava diversas histórias de família por diversos ângulos, mas, todos passaram pela mesma situação que a de Faustão. O apresentador está internado em São Paulo desde agosto, para tratar uma insuficiência cardíaca. Ontem (23), a conta havia sido desativada, mas a esposa do apresentador já estava correndo atrás para resolver o problema. O nome da página era @faustaomeucoracao.