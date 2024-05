“Perdendo minha privacidade”; Davi Brito desabafa sobre ‘perseguição’ após o BBB

Minha gente, o campeão do BBB 24 Davi Brito segue cumprindo com sua agenda cheia de compromissos. Nesta sexta-feira (03), ex-BBB participou do podcast PodPah e comentou sobre as polêmicas que surgiram em torno de seu nome desde o encerramento do reality show.

O baiano disse que tem sofrido uma grande ‘perseguição’ desde que ganhou o programa e lamentou não conseguir mais realizar atividades comum sem ser alvo de julgamentos do público.

“Estou perdendo a minha privacidade”, disse. “Para onde eu ia tinha gente tirando foto, dizendo que eu estava indo para lá. Isso está me assustando um pouco”, completou ele.

“Sou solteiro, e isso aconteceu até em um restaurante. Levei minha amiga para jantar e o povo ficou: ‘Vão lá, o Davi está lá’. Não posso nem jantar? Comer uma comida? Não tenho direito de ir a um restaurante? Estão só esperando eu escorregar na banana para me macetar. Estou vivendo. A maior batalha que eu passei foi naquele Big Brother.”