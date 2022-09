Pequena Lo é maltratada em área VIP do Rock in Rio

A influenciadora estava curtindo o show da banda de rock Guns N’Rose.

Na última quinta-feira (08), a psicóloga e influenciadora Pequena Lo, utilizou suas redes sociais para expor uma situação horrível que passou em uma área VIP do Rock in Rio.

“Meu Deus, como eu tenho PAVOR de pessoas que são famosas e absurdamente metidas, e por isso acham que podem desrespeitar as pessoas. Acabei de passar por uma aqui no VIP do Rock in Rio péssima, que ódio”, desabafou a humorista.

A influencer que estava ali tentando assistir o show da banda Guns N’Rose, que fechou a programação no Palco Mundo, na noite de ontem, foi maltratada por uma atriz a qual não quis citar o nome.

A tal atriz, junto com duas amigas, pediram para que Lo se retirasse do local onde estava, para que elas pudessem curtir o show no local onde ela estava. Inconformada com a situação Pequena Lo continuou a desabafar: “Ela simplesmente me manda assim: ‘Ela pode ficar ali pro lado? Porque eu tô com essas duas amigas minhas aqui, e a gente quer curtir juntas’. Gente, juro, as pessoas em volta ficaram assim (??) com a falta de noção”.

