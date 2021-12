Christian vai atrás de Lara e, em vez de revelar toda a verdade, a enganará…

Na novela Um Lugar ao Sol, Christian irá procurar Lara em seu restaurante mas irá enganá-la com uma história.

Ahhhh amor antigo é um problema não é mesmo? Após brigar com Bárbara, Christian vai atrás de Lara…

Lara (Andreia Horta) marcou mesmo a vida de Christian. Na novela “Um Lugar ao Sol”, Christian (Cauã Reymond) terá uma briga com Bárbara (Alinne Moraes). E o que ele decide? Procurar a ex-namorada!

Lara abriu um restaurante no Rio de janeiro. E é pra lá que ele vai! Ela se surpreende ao vê-lo por lá e pergunta o motivo da visita. Ele responderá que foi até lá porque viu uma entrevista da moça falando sobre o novo restaurante e que queria conhecer o local.

O rapaz inventará uma historia para Lara. Foto: Globo.

Mas lembrando que Lara já foi humilhada por Christian, afinal ele está se passando por Renato, seu irmão. E a moça levantará esta questão na conversa com o protagonista. Ele pedirá desculpas pela ocasião.

Neste momento, começará uma chuva forte e os dois terão que continuar no restaurante. Christian contará para Lara que foi roubado pelo irmão. Ele invantará uma história de que o irmão tinha uma dívida com o tráfico e pretendia fugir para MG. Como na ocasião, estavam bêbados, ele contará que foi roubado e que percebeu tudo após acordar e dar falta de sua carteira…

Christian promete voltar ao restaurante da ex-namorada. Foto: Globo.

Lara irá defender Christian, pois pensa que está falando com Renato. Ela também ficará confusa com os relatos do rapaz sobre o ex-namorado… Assim Christian se despedirá e prometerá voltar em outra ocasião.

Pulguinhas na cabeça de Lara!