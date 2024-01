Pepita Rodrigues já apanhou Dado Dolabella, segundo Luana Piovani

Migas, tô aqui no cabeleiro e de repente, as mulheres ficaram enlouquecidas com os stories de dona Luana Piovani que trouxe á tona novamente que Dado Dolabella agrediu a própria mãe no passado na manhã desta sexta (12) nos seus stories do instagram.

Piovani fez questão de expôr uma conversa que teve com a mãe de Dado, a quem se referiu como “criminoso”.

“Eu recebi um telefonema da mãe do criminoso, Dona Pepita. ‘Oi dona Pepita, tudo bem?’ Não sei se a senhora lembra que quando me ligou, eu estava em SP com a minha mãe, a senhora chorava e dizia ‘ele me empurrou, ele me deu um tapa nas costas e me empurrou longe’E eu dizia: ‘mas pelo amor de Deus, eu estou em SP. Cadê seu filho mais velho?’ Nem lembro mais o nome do outro”, começou.

“Ela chorava, dizia que ele tinha dado um tapa nas costas dela e empurrado. Inclusive, eu disse isso numa entrevista para Marília Gabriela há milhões de anos. Nunca toquei no assunto, mas agora resolvi tocar”, completou.