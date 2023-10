Pensou em Neymar? Bruna Marquezine é questionada sobre livramento

Em entrevista ao ‘De Frente com Blogueirinha’ a atriz caiu na gargalhada ao ser questionada sobre um livramento em sua vida pessoal

Depois de estrelar ‘Besouro Azul’ com um desempenho pra lá de incrível, Bruna Marquezine desembarca no Brasil para um entrevista mais que especial para a Blogueirinha. A influenciadora não deixou de perguntar para Bruna sobre um livramento em sua vida pessoal ou profissional. A atriz pensa para responder e as duas acabam caindo na gargalhada.

“Um livramento?”. Em seguida, as duas tiveram uma crise de riso, deixando Bruna sem palavras para responder à entrevistadora. “Primeira coisa [que vem na sua cabeça]”, incentivou a Blogueirinha.

“Primeira coisa? Eu não sei, eu estou cansada. Deixa eu pensar em uma segunda”, disse a famosa, tentando recuperar seu fôlego e sem realmente responder à pergunta. Porém, os internautas logo apontaram qual seria o suposto “livramento” de Marquezine.