Pelé é internado com insuficiência cardíaca e confusão mental

O inchaço que o rei do futebol está, foi diagnosticado como uma síndrome edemigênia.

Na última terça-feira (30), o eterno rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, foi internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Acompanhado de sua esposa Márcia Aoki, o ex- atleta apresentava um quadro de inchaço pelo corpo, insuficiência cardíaca e confusão mental.

Ao que tudo indica, tais sintomas foram apresentados devido a uma série de quimioterapia, para o tratamento de um câncer de cólon, que não fizeram o efeito esperado.

Segundo a sua equipe e sem previsão de alta, Pelé está fazendo uma bateria de exames, com o intuito de conseguir descobrir o que fez com que a quimioterapia não funcionasse, além de conseguir solucionar as queixas apresentadas.

O inchaço citado acima , foi diagnosticado como uma síndrome edemigênia, mesma doença que era enfrentada pelo mestre da música brasileira, Erasmo Carlos, que a poucos dias nos deixou.