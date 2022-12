Pelé é diagnosticado com infecção respiratória

Hospital informou detalhes sobre o estado de saúde do ex-jogador, que segue internado em São Paulo

Ai gente, meu coração ficou ainda mais fraco quando eu soube que Pelé está internado e foi diagnosticado com uma infecção respiratória. O boletim médico atualizou os fãs do futebol e disse que o ex-jogador está fazendo tratamento com antibióticos.

“Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein na última terça-feira, 29, para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de colón identificado em setembro de 2021. A equipe médica diagnosticou uma infecção respiratória, que vem sendo tratada com antibióticos. A resposta tem sido adequada e o paciente, que segue em quarto comum, está estável, com melhora geral no estado de saúde. O ex-jogador continuará internado nos próximos dias para continuidade do tratamento”, informou o boletim médico.

Vale ressaltar que Pelé segue estável, mas ainda sem previsão de saída do hospital. Melhorar, meu rei!