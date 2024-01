Pela quinta vez, Daniel Alves muda depoimento sobre acusações de estupro

Além de recibos, a defesa do jogador quer que sua ex-esposa testemunhe a seu favor no caso.

Gentee, dá pra acreditar nisso? De acordo com os jornais espanhóis El Periódico e La Vanguardia, a defesa do jogador de futebol Daniel Alves apresentará mais uma versão dos fatos em seu novo depoimento sobre as acusações de estupro contra o jogador.

Desta vez, o atleta brasileiro, que está preso provisoriamente desde o dia 20 de janeiro de 2023 e que deve ser julgado entre os dias 05 e 07 de fevereiro, alegará que na noite do crime estava embriagado, como uma tentativa de atenuação de sua pena.

Além de recibos, que comprovam os gastos de Daniel, na noite em questão, com bebidas alcoólicas, a defesa do jogador quer que a sua ex-esposa, a modelo Joana Sanz, seja testemunha do caso, confirmando que Daniel chegou completamente perturbado em sua casa naquela noite e contando diversos outros episódios de embriaguez do atleta, porém, vale ressaltar que na ocasião, Joana estava nas Ilhas Canárias.